Kabel Volley torna a giocare in casa domani alle 18 alla palestra Gramsci-Keynes. La squadra, guidata dall’allenatore Mirko Novelli, affronta Migliarino, fanalino di coda del girone A di serie C maschile. La partita sarà arbitrata da Huja e Macrì. La formazione locale cerca di allungare la serie di vittorie in campionato.

Kabel Volley di nuovo in casa. Il gruppo di Mirko Novelli torna a giocare tra le mura amiche (domani alle 18, palestra Gramsci-Keynes, arbitri Huja e Macrì) e lo fa per affrontare il fanalino di coda del girone A di serie C maschile Migliarino. Squadra e società di grande blasone, quella ospite, che però in questa stagione sta soffrendo tremendamente. Come detto, pisani ultimi in graduatoria con 19 sconfitte su altrettante gare disputate e soli due punti all’attivo. Formazione in estrema difficoltà, quindi, ma anche da non sottovalutare perché anche all’andata i biancorossi avevano dimostrato di saper stare in campo e di avere giocatori interessanti e validi in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kabel, l’occasione per allungare. C’è il fanalino di coda Migliarino

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