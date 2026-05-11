Capannone industriale in fiamme a Sant' Arsenio | struttura collassata nessun ferito

Un incendio è divampato oggi intorno alle 15:00 in un capannone industriale nel comune di Sant'Arsenio. Le fiamme hanno causato il crollo della struttura, che è andata quasi completamente distrutta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano persone ferite o coinvolte nell’incidente.

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