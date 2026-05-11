Capannone industriale in fiamme a Sant' Arsenio | struttura collassata nessun ferito
Un incendio è divampato oggi intorno alle 15:00 in un capannone industriale nel comune di Sant'Arsenio. Le fiamme hanno causato il crollo della struttura, che è andata quasi completamente distrutta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano persone ferite o coinvolte nell’incidente.
I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle ore 15:00 circa di oggi nel contrasto di un violento incendio che ha devastato un capannone industriale nel comune di Sant'Arsenio. La struttura coinvolta ospita un'azienda operante nel settore delle infrastrutture stradali, attiva nella progettazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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