Caos straordinari all’Asl Salerno | la denuncia del Nursind

Una cattiva organizzazione degli straordinari ha causato disagi all’Asl Salerno, secondo quanto denuncia il Nursind. La protesta riguarda le modalità di assegnazione delle ore extra e la mancanza di chiarimenti sulla distribuzione del personale sanitario. Molti operatori segnalano ritardi e confusione nelle assegnazioni, che influenzano il servizio ai cittadini. La questione si concentra sulla gestione complessiva delle risorse umane all’interno dell’azienda sanitaria.
La gestione degli straordinari Asl Salerno finisce al centro delle polemiche. Il Nursind provinciale lancia un allarme sulla distribuzione delle ore di straordinario e sull'organizzazione del personale sanitario. "Decisioni calate dall'alto". Secondo il sindacato degli infermieri, la programmazione per il 2026 sarebbe stata impostata senza un confronto preventivo e senza criteri chiari. "Non si può governare un'azienda sanitaria con decisioni calate dall'alto e senza spiegazioni – dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno –. La gestione delle ore di straordinario è confusa e poco coerente con le reali esigenze dei reparti".

