La protesta del sindacato Affitti parcheggi e Ztl Dionisi agenti in difficoltà

Il sindacato ha organizzato una protesta concentrata su questioni come gli affitti, i parcheggi e le zone a traffico limitato. Durante l’evento, i rappresentanti hanno avanzato richieste chiare e hanno consegnato un ultimatum all’amministrazione comunale. La protesta ha coinvolto agenti e altri operatori, che si sono trovati in difficoltà a causa delle condizioni attuali. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Proteste, richieste precise e un ultimatum all’amministrazione comunale. Il Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia di Firenze alza il livello dello scontro e denuncia una situazione definita ormai "non più sostenibile" per gli agenti in servizi alla caserma Dionisi di lungarno della Zecca Vecchia. A guidare la mobilitazione è il segretario provinciale Paolo De Giorgi, che mette sul tavolo una serie di criticità concrete e sollecita interventi immediati. La richiesta principale riguarda l’accesso in Ztl di via delle Casine. Il sindacato chiede l’istituzione urgente di una lista bianca delle targhe dei veicoli del personale che alloggia e lavora nella struttura, così da consentire ingressi senza ostacoli e garantire tempi di intervento adeguati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La protesta del sindacato. Affitti, parcheggi e Ztl. Dionisi, agenti in difficoltà Notizie correlate Leggi anche: Cartellino rosso per Soulé: posta sui social una canzone contro gli agenti e il sindacato di polizia protesta con la Roma I permessi auto disabilità per parcheggi e Ztl saranno spediti a casa: l’annuncio del governoOggi una persona con disabilità che viaggia in più città può essere costretta a comunicare in anticipo la propria targa per evitare multe in caso di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La protesta del sindacato. Affitti, parcheggi e Ztl. Dionisi, agenti in difficoltà; Casa: la protesta dei sindacati in prefettura, 13 milioni in meno a causa dei tagli del governo; Emergenza casa, protesta del sindacato inquilini sotto Aler: 10mila alloggi vuoti; Taglio ai fondi per la ristrutturazione di case popolari: la protesta in Prefettura. Olbia e Nord Sardegna senza agenti di Polizia, la protesta del sindacato: «Ne mancano 200»Il Commissariato di Olbia promosso al rango di Posto da primo dirigente ma senza personale. Un paradosso inaccettabile secondo i sindacati ed è la condizione dei presidi della Polizia di Stato in ... unionesarda.it Affitti canone concordato. Sindacati: rivedere agevolazioni o sarà mobilitazioneI sindacati, CGIL, CISL e UIL, sono sul piede di guerra a Rimini e chiedono di rivedere il sistema degli affitti a canone concordato. A fronte di circa 1,35 milioni di euro annui di agevolazioni IMU i ... newsrimini.it Emergenza abitativa ad Alghero, Bamonti fa appello ai proprietari di case: «Affitti stabili e accessibili» x.com Meloni «su proposta affitti brevi levata di scudi, ci siamo trovati in solitudine». Tra gli altri nodi il caro energia e i contratti pirati - facebook.com facebook