Il Garante Campano al carcere di Sant’Angelo dei Lombardi

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà ha visitato il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. Durante la visita ha verificato le condizioni di detenzione e ha incontrato alcuni detenuti. L’ispezione si è svolta in modo regolare e senza incidenti, portando alla luce aspetti legati alla gestione della struttura e al benessere dei reclusi. La visita si inserisce in un’operazione di monitoraggio periodico.

Ad accoglierlo la direttrice facente funzioni, Marianna Adanti, e il comandante della Polizia Penitenziaria, Iuliano Pierpaolo. Nel corso della visita, il Garante ha incontrato diversi detenuti e ha visitato i laboratori interni alla struttura – sartoria, tipografia e carrozzeria – dove sono impiegate complessivamente circa trenta persone. Successivamente si è recato presso il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi per incontrare sei detenuti, più uno impegnato nell'opera della misericordia a Torella, impegnati gratuitamente in un progetto di pubblica utilità. Il Garante si è intrattenuto a pranzo con loro, ascoltando le loro testimonianze e il racconto dell'esperienza lavorativa, che per alcuni prosegue da oltre un anno.