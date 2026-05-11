Caos al Ruggi nuova denuncia di Polichetti Udc | Mancano barelle e sedie
Al pronto soccorso di un ospedale di Salerno si registrano nuove segnalazioni riguardanti carenze di barelle e sedie. La denuncia arriva da un rappresentante politico dell’Unione di Centro, che evidenzia nuovamente le criticità legate alla struttura e all’organizzazione del servizio sanitario territoriale. Le segnalazioni si aggiungono a una serie di problemi già segnalati in passato, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione del pronto soccorso.
Ancora segnalazioni provenienti dal pronto soccorso dell’ospedale di Salerno riaccendono l’attenzione sulle difficoltà strutturali e organizzative della sanità territoriale. Negli ultimi giorni - fa sapere in una nota il responsabile naziona del Dipartimento Salute dell'Udc Mario Polichetti -.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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