Caos in sala operatoria all' ospedale Ruggi Polichetti Udc | Quadro allarmante
Diverse segnalazioni interne hanno evidenziato problemi all’interno della sala operatoria ginecologica dell’ospedale Ruggi di Salerno. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state situazioni di caos e disorganizzazione durante le operazioni. La notizia è stata commentata dal rappresentante di un partito politico, che ha definito il quadro come preoccupante. La situazione sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie e delle istituzioni locali.
Nuove e gravi segnalazioni interne riguarderebbero l’attività della sala operatoria ginecologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. In particolare, secondo una testimonianza raccolta in forma riservata da un operatore sanitario e riferita in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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