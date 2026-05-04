Caos in sala operatoria all' ospedale Ruggi Polichetti Udc | Quadro allarmante

Diverse segnalazioni interne hanno evidenziato problemi all’interno della sala operatoria ginecologica dell’ospedale Ruggi di Salerno. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state situazioni di caos e disorganizzazione durante le operazioni. La notizia è stata commentata dal rappresentante di un partito politico, che ha definito il quadro come preoccupante. La situazione sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie e delle istituzioni locali.