Violenta rissa tra ragazzi ci sono due accoltellati | il più piccolo ha soli 13 anni

Una lite tra adolescenti si è trasformata in una rissa con coltelli nel pomeriggio di sabato in via Pace a Brescia, provocando il ferimento di due ragazzi, tra cui un tredicenne. La discussione, nata probabilmente da un diverbio tra giovani, è degenerata improvvisamente, attirando l’attenzione dei passanti e creando caos nella zona. La polizia ha raggiunto il luogo poco dopo, mentre i ragazzi feriti sono stati soccorsi sul posto. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Una lite tra due gruppi di adolescenti è degenerata in una rissa con coltelli nel pomeriggio di sabato, in via Pace a Brescia, lasciando dietro di sé due ragazzi feriti e molta paura tra i passanti. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è iniziato con qualche pugno e spintone, ma la situazione è rapidamente peggiorata quando alcuni dei giovani hanno tirato fuori le lame. I due ragazzi rimasti feriti, un 19enne e un 13enne di origine nordafricana, non hanno riportato lesioni gravi. Sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati all’ospedale Civile, dove hanno ricevuto cure e medicazioni. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

