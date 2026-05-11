Un cantiere sarà aperto martedì 12 maggio in viale Borgo Valsugana e potrebbe causare problemi al traffico nella zona. La presenza di lavori in corso nel tratto potrebbe portare a rallentamenti o deviazioni per gli automobilisti che transitano in quella strada. La chiusura temporanea si rende necessaria per permettere l’esecuzione delle opere programmate. Nessuna altra informazione sulle modalità di gestione del traffico è stata comunicata ancora.

Prato, 11 maggio 2026 – Attenzione al rischio traffico (anzi, alla certezza) a causa di un cantiere di lavoro che sarà aperto martedì 12 maggio in viale Borgo Valsugana. Infatti a partire dalle 9 di martedì 12 maggio sarà chiusa al transito la corsia di immissione nella rotonda tra viale Borgo Valsugana e via Papa Giovanni XXIII in direzione di Calenzano, per lavori di manutenzione straordinaria all'acquedotto. Sarà attivo anche il divieto di transito ai pedoni eccetto residenti e frontisti. Durante la fase di chiusura chi proviene da Ponte Petrino e vuole raggiungere il centro città attraverso viale Borgovalsugana sarà deviato in via Papa Giovanni XXIII, via Rondine poi viale Borgo Valsugana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere in viale Borgo Valsugana, rischio caos per il traffico

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