Tramvia Firenze | si espande cantiere nel viale Gramsci Cambia la viabilità da lunedì 9 ripercussioni sul traffico

A partire da lunedì 9, il cantiere della tramvia a Firenze si espande nel viale Gramsci, causando modifiche alla viabilità e ripercussioni sul traffico cittadino. La presenza dei lavori comporta cambiamenti nelle strade di collegamento e disagi per gli automobilisti, che dovranno adattarsi alle nuove disposizioni temporanee. La modifica alla viabilità interessa principalmente il centro della città e le zone circostanti.

Da lunedì 9 marzo 2026 si amplia la cantierizzazione della tramvia in viale Gramsci interessando anche il tratto da viale Mazzini a via Leopardi-via Colletta. Per quanto riguarda la viabilità, saranno a disposizione due corsie per senso di marcia ai lati del cantiere a centro carreggiata. Sempre da lunedì 9 marzo è in programma anche la nuova fase degli interventi sulle alberature previsti nell’ambito della Vacs in viale Don Minzoni e piazza della Libertà. Si tratta delle prove di trazione delle piante articolate in più fasi successive e diversi provvedimenti di circolazione. La partenza è in viale Don Minzoni con restringimenti in orario notturno (21-5) tra piazza della Libertà e via Spaventa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

