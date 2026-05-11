Canoni calmierati ed edifici intergenerazionali Così cambia il modo di abitare

Coop Umbria Casa sta puntando su canoni calmierati, edifici intergenerazionali e servizi a domicilio per rispondere alle sfide dello spopolamento e dell’inverno demografico nella regione. L’azienda ha annunciato investimenti in nuovi complessi abitativi progettati per favorire la convivenza tra generazioni e offrire soluzioni abitative più accessibili. Questi interventi mirano a sostenere le esigenze di una popolazione in diminuzione e a promuovere nuove modalità di abitare.

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PREZZI calmierati, complessi abitativi intergenerazionali e tanti servizi a domicilio. Queste gli architravi su cui sta investendo Coop Umbria Casa per fronteggiare l’inverno demografico che colpisce la regione e lo spopolamento. Come? Da un lato andando incontro alle esigenze dei giovani, universitari compresi, per offrire loro vantaggiose opportunità per l’abitare; dall’altro intercettando le fasce di popolazione anziana, mettendo a disposizione tanti servizi cuciti su misura per la loro età. Proposte che la storica cooperativa umbra dell’abitare ha rilanciato anche in occasione dell’ultima edizione di Expo Casa, all’Umbriafiere di Bastia, con il suo presidente Laerte Grimani.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Canoni calmierati ed edifici intergenerazionali. Così cambia il modo di abitare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cagliari blocca il caro affitto: nuove regole per canoni calmierati? Cosa sapere Il Comune di Cagliari sigla l'Accordo Territoriale per le locazioni agevolate fino a marzo 2029. Leggi anche: Emergenza abitativa, nuovo accordo territoriale per gli affitti: canoni calmierati e agevolazioni fiscali Argomenti più discussi: Canoni calmierati ed edifici intergenerazionali. Così cambia il modo di abitare; Piano casa, a chi andranno gli alloggi a prezzi calmierati? I requisiti richiesti; Piano casa, Dl in Gazzetta: semplificazioni ma resta il ruolo delle Soprintendenze; Piano Casa 2026 in Gazzetta con edilizia residenziale e social housing: guida per progettisti e tecnici.