È stato firmato e depositato il nuovo Accordo Territoriale dedicato ai contratti di locazione concordati, risultato di un percorso di negoziazione tra le principali associazioni di proprietari e inquilini. L’intesa prevede canoni calmierati e incentivi fiscali, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa e favorire un mercato immobiliare più accessibile. La firma rappresenta un passaggio ufficiale nel settore delle locazioni nella zona.

Importanti novità per il mercato immobiliare locale. È stato ufficialmente sottoscritto e depositato il nuovo Accordo Territoriale per i contratti di locazione concordati, frutto di un lavoro di coordinamento tra le principali sigle di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini di Forlì. Il documento è stato siglato dalle associazioni degli inquilini Assocasa e Feder.casa-Confsal, insieme alle organizzazioni della proprietà edilizia Confappi, Confabitare e Unioncasa. L'obiettivo dichiarato dalle parti è duplice e mira a creare un equilibrio vantaggioso per l'intera comunità: “Tutte le parti intendono far sì che, sempre più cittadini possano usufruire di canoni calmierati e che i proprietari possano, invece, beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Emergenza abitativa, nuovo accordo territoriale per gli affitti: canoni calmierati e agevolazioni fiscali

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