Il Comune di Cagliari ha firmato un accordo territoriale che stabilisce nuove regole per le locazioni agevolate, con l’obiettivo di contenere i canoni di affitto. La misura, valida fino a marzo 2029, interessa le pratiche di affitto nel territorio cittadino e introduce limiti più severi sui prezzi praticati. L’intesa mira a favorire le famiglie e le persone in cerca di alloggi a tariffe più accessibili.

? Cosa sapere Il Comune di Cagliari sigla l'Accordo Territoriale per le locazioni agevolate fino a marzo 2029.. Sconti IMU e cedolare secca incentivano i proprietari a liberare immobili sfitti in città.. Il Comune di Cagliari ha siglato l’Accordo Territoriale per le locazioni abitative agevolate, una manovra che punta a stabilizzare i canoni d’affitto e incentivare il rilascio di immobili sfitti tra il capoluogo e la Municipalità di Pirri. L’intesa, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini, introduce un nuovo sistema di regole progettato per contrastare l’impennata dei costi delle case che sta mettendo in difficoltà giovani coppie, lavoratori fuori sede e studenti universitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari blocca il caro affitto: nuove regole per canoni calmierati

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