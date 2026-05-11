Cannibale La Virtus non fa sconti a nessuno
Nella partita tra la Virtus e l’Openjobmetis Varese, la squadra di casa ha conquistato una vittoria con il punteggio di 104 a 85. La Virtus ha schierato diversi giocatori con punti a doppia cifra, tra cui Alston Junior con 19 e Pajola con 12. Vildoza e Edwards hanno contribuito con 8 e 9 punti rispettivamente, mentre gli avversari hanno totalizzato meno punti complessivi. La partita si è svolta senza particolari incidenti o squalifiche.
VIRTUS 104 OPENJOBMETIS VARESE 85 OLIDATA: Vildoza 8, Edwards 9, Hackett 9, Niang 4, Diouf 10; Ferrari 8, Pajola 12, Dos Santos 7, Diarra 9, Alston Junior 19, Jallow 9, Akele. All. Jakovljevic. OPENJOBMETIS VARESE: Iroegbu 19, Moore, Alviti 5, Nkamhoua 30, Renfro 2; Stewart Junior 7, Assui 7, Librizzi 13, Freeman, Ladurner 2, Villa, Bergamin. All. Kastritis. Arbitri: Rossi, Sahin e Lucotti. Note: parziali 27-17, 49-38, 78-69. Tiri da due: Virtus 2440; Varese 2140. Tiri da tre: 1130; 1129. Tiri liberi: 2329; 1019. Rimbalzi: 54; 24. Quinta vittoria consecutiva in campionato, sesta considerando anche il match di Eurolega con il Maccabi, per la Virtus che supera senza troppi affanni Varese e conclude nel migliore dei modi la stagione regolare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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