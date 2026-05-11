Cannibale La Virtus non fa sconti a nessuno

Nella partita tra la Virtus e l’Openjobmetis Varese, la squadra di casa ha conquistato una vittoria con il punteggio di 104 a 85. La Virtus ha schierato diversi giocatori con punti a doppia cifra, tra cui Alston Junior con 19 e Pajola con 12. Vildoza e Edwards hanno contribuito con 8 e 9 punti rispettivamente, mentre gli avversari hanno totalizzato meno punti complessivi. La partita si è svolta senza particolari incidenti o squalifiche.

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