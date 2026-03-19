Il Bayern non fa sconti a nessuno E all’Allianz Arena per l’Atalanta rischia di chiudersi un ciclo

Il Bayern ha sconfitto l’Atalanta all’Allianz Arena, portando a termine la doppia sfida di Champions League. Nonostante la qualificazione ai quarti fosse già compromessa, la squadra tedesca ha affrontato la partita con determinazione, mentre la Dea ha cercato di contenere i danni senza riuscire a invertire il risultato. La vittoria del Bayern ha chiuso definitivamente il confronto.

L’Atalanta lascia la Champions League perdendo all’Allianz Arena anche la gara di ritorno. La qualificazione ai quarti non era chiaramente in discussione, ma la Dea è scesa in campo per cercare di limitare i danni contro un Bayern senza alcuna voglia di fare sconti. leggi anche. Champions league, ritorno ottavi Il Bayern non concede all’Atalanta nemmeno le briciole: poker all’Allianz Arena. Formazione leggermente rimaneggiata, anche per dare spazio a qualcuno che ha giocato meno. I quasi 4000 tifosi nerazzurri presenti in Germania hanno assistito ad una prima frazione di gioco nella quale la nostra squadra non ha demeritato. Nonostante il gran possesso di palla avversario e la tremenda velocità di gioco, gli atalantini hanno anche costruito qualche buona occasione non concretizzatasi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Il Bayern non concede all’Atalanta nemmeno le briciole: poker all’Allianz Arena Leggi anche: Benvenuti all’Allianz Arena: la casa del Bayern con 10mila parcheggi e un design unico Approfondimenti e contenuti su Allianz Arena Temi più discussi: Il Bayern non fa sconti a nessuno. E all'Allianz Arena per l'Atalanta rischia di chiudersi un ciclo; Bayern Monaco-Atalanta, info per i tifosi nerazzurri in Germania; Il Bayern Monaco dà spettacolo a Bergamo, Atalanta travolta 6-1; Per l'onore e non solo: l'Atalanta in casa del Bayern per chiudere la sua Champions a testa alta. Il Bayern non fa sconti a nessuno. E all’Allianz Arena per l’Atalanta rischia di chiudersi un cicloIl 10-2 finale fa male nelle dimensioni, ma il divario è stato abissale. Complimenti a De Roon. Ora fare tesoro di queste partite per migliorare anche in campionato ... bergamonews.it Il Bayern non concede all’Atalanta nemmeno le briciole: poker all’Allianz ArenaKane fa doppietta, poi Karl e Luis Diaz aumentano il divario portando a 10-2 il totale dopo il set dell’andata, con Samardzic a segnare la rete della magra consolazione. De Roon eguaglia Bellini per p ... bergamonews.it Bergamonews. . “Il Bayern ha fatto due partite incredibili” Tutta la sincerità di Lazar Samardzic dopo la sconfitta per 4-1 all’Allianz Arena #atalanta #samardzic #bayernatalanta #championsleague #atalantabc - facebook.com facebook Kick-off at Allianz Arena Forza Atalanta x.com