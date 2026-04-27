Totti Mourinho De Rossi e Ranieri | il tornado americano non fa sconti a nessuno

Recentemente, si è assistito a una serie di eventi legali riguardanti figure legate al mondo del calcio. Una delle situazioni coinvolge l'ex capitano di una squadra, il tecnico portoghese e un altro ex giocatore, tutti al centro di procedimenti giudiziari iniziati durante l'amministrazione precedente e continuati sotto la gestione attuale. Questi casi riflettono una tendenza che si è consolidata negli ultimi anni, senza che nessuna delle parti abbia ricevuto sconti o privilegi.

L’ultimo totem se ne va. Claudio Ranieri non è più il senior advisor della Roma, della sua Roma. Quella che tifava da bambino quando era abbonato in tribuna negli anni 60’, quella con cui ha giocato per una stagione nel 1973-’74 e quella che ha condotto da allenatore in tre diversi lassi temporali prima di ricoprire (per soli 10 mesi) il ruolo di dirigente. Un addio consumato in un pomeriggio di primavera inoltrata e al termine di una faida interna con Gasperini che ha portato al più classico del o me o lui. Così da salvatore e guida Ranieri è diventato di troppo. Anche a causa di dichiarazioni che hanno minato una volte per tutte il rapporto con il tecnico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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