Cannes sfida tra maestri e nuovi talenti | svaniscono i blockbuster

Al Festival di Cannes si assiste a una sfida tra registi consolidati e giovani promesse, con molti blockbuster che sono stati assenti quest'anno. I nuovi talenti presentano opere che cercano di affermarsi tra le produzioni più attese, mentre le grandi case di produzione hollywoodiane hanno deciso di non partecipare con film in concorso o eventi ufficiali. Questa scelta ha portato a un'edizione in cui il focus si sposta su produzioni indipendenti e registi emergenti.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi talenti che sfideranno i grandi maestri?. Perché le major hollywoodiane hanno abbandonato il tappeto rosso di Cannes?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale il futuro della creazione cinematografica?. Perché non ci sono rappresentanti italiani tra i candidati e i giurati?.? In Breve Giuria guidata da Park Chan-wook con Demi Moore tra i membri internazionali. Debutto alla regia di John Travolta con il film Propeller One-Way Night Coach. Zvyagintsev presenta Minotaur sulla società russa e il conflitto in Ucraina. Soderbergh usa l'intelligenza artificiale nel documentario su John Lennon. Il 12 maggio inizierà la 79ª edizione del Festival di Cannes, un appuntamento che dal 12 al 23 maggio porterà sul lungomare francese ventidue pellicole in competizione per la Palma d’Oro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannes, sfida tra maestri e nuovi talenti: svaniscono i blockbuster ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorsoIl 9 aprile verrà svelato il programma di Cannes 2026, ma nel toto-nomi spunta il possibile ritorno in concorso di Nanni Moretti mentre si prevede... Pila lancia i nuovi maestri di snowboard: in pista 13 talentiA Pila è partita questa settimana l’attività formativa per i futuri professionisti dello snowboard, segnando l’inizio del primo modulo dedicato al...