Pila lancia i nuovi maestri di snowboard | in pista 13 talenti

A Pila è iniziata questa settimana la formazione per i giovani snowboarder che aspirano a diventare professionisti. Dodici talenti sono stati selezionati per il primo modulo del corso 20262027, che si svolge nelle piste del comprensorio. L’attività mira a preparare i partecipanti attraverso un percorso di apprendimento specifico e pratico, con l’obiettivo di sviluppare le competenze tecniche e sportive necessarie.

A Pila è partita questa settimana l’attività formativa per i futuri professionisti dello snowboard, segnando l’inizio del primo modulo dedicato al corso 20262027. L’iniziativa, che porta il nome di Gérard Ottavio, mira a preparare una nuova generazione di esperti della tavola. La guida tecnica del percorso è affidata a due figure di riferimento: Mattia Piccardi, che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico, ed Ettore Personnettaz. Entrambi gli Istruttori Nazionali di Snowboard coordinano le attività didattiche in questa dodicesima edizione del programma. Il capitale umano della montagna: i tredici protagonisti. Il gruppo dei corsisti è composto da tredici individui, un numero che riflette l’interesse costante verso questa specializzazione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pila lancia i nuovi maestri di snowboard: in pista 13 talenti Premio Solinas lancia Experimenta Serie: 120mila euro e il supporto di Rai Fiction per i nuovi talenti della serialitàIl Premio Solinas riapre le porte all’innovazione con il lancio di Experimenta Serie, il concorso dedicato agli autori under 45 che punta a scoprire... La solidarietà in pista coi maestri del GastSkigast a Folgaria è stata una ’kermesse’ intensa ed emozionante ancora una volta. How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Argomenti più discussi: Batteria lancia la kombucha giovane e rock a Firenze; La batteria agli ioni di sodio raddoppia la densità con l'acqua; Lancia Ypsilon elettrica, sconto record da 12.950 euro ad aprile 2026. Il legionario dell'epoca di Traiano era armato con un elmo, una corazza (segmentata, hamata o squamata), lo scutum rettangolare, due pila e un gladio. A questi si aggiunsero gli schinieri tornati di moda per contrastare le falci daciche e vennero aggiunte delle facebook