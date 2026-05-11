A Cannes si sta preparando il 79° Festival, con molte star già arrivate e l'assenza di rappresentanti italiani nelle sezioni principali. I registi internazionali presentano i loro film in corsa per la Palma d'Oro, mentre l’Italia sembra essere meno presente rispetto alle edizioni precedenti. L’attenzione si concentra sulle opere in mostra e sui protagonisti dell’evento, senza ancora rivelare i dettagli delle giurie o delle scelte ufficiali.

? Domande chiave Chi sono i registi che sfideranno la Palma d'Oro quest'anno?. Perché il cinema italiano è quasi assente nelle sezioni principali?. Come fanno i fan a garantirsi un posto per le star?. Cosa celebra il tributo iconico sul cartellone del Grand Palais?.? In Breve Peter Jackson riceve la Palma Onoraria durante la cerimonia del 12 maggio.. Il cartellone del Grand Palais celebra il film Thelma e Louise a 35 anni dall'uscita.. Francesco Zippel presenta La vita in scena nella sezione Cannes Classic.. Cinefili portano scale e sgabelli per vedere le star al Palais.. Il 12 maggio il sipario si alzerà ufficialmente sul 79° Festival di Cannes con la cerimonia di apertura e la consegna della Palma Onoraria a Peter Jackson.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, l’attesa per il 79° Festival: tra star e l’assenza dell’Italia

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