Festival di Cannes 79 | no all’Intelligenza Artificiale

Durante il Festival di Cannes 79, la presidente ha annunciato un fermo rifiuto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La notizia si aggiunge alla delusione per l’esclusione dei registi italiani dalla selezione ufficiale, suscitando attenzione e discussione tra addetti ai lavori e appassionati presenti alla manifestazione. La dichiarazione è stata fatta in un momento di grande attenzione sulla questione tecnologica nel cinema e sulle sue implicazioni.

La presidente Iris Knobloch dichiara il fermo No all’intelligenza artificiale. Dopo la notizia amarissima che i registi italiani siamo stati scartati dalla selezione ufficiale di Cannes, arriva una dichiarazione che fa senz’altro rumore. “Ci rifiutiamo di lasciare che l’intelligenza artificiale, già presente in ogni comparto tecnico dei film, detti le regole del cinema”. Scopriamo insieme l’ultimo comunicato dal Festival di Cannes, che farà aprire dibattiti e riflessioni tra gli addetti ai lavori e non. Un catalogo ricco ma con un grande vuoto. Grande spazio alla storia di Francia, le cinematografie spagnola e giapponese in evidenza, forte... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Festival di Cannes 79: “no all’Intelligenza Artificiale” Farhadi, Almodovar, Nemes in concorso alla 79/a edizione del Festival di CannesAmarga Navidad di Pedro Almodovar, El Ser Querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del romeno Cristian Mungiu, il russo... Intelligenza Artificiale: Padova protagonista al WAICF 2026 di CannesIl settore dell’intelligenza artificiale si dà appuntamento al Palais des Festivals di Cannes per l'edizione 2026 del World Artificial Intelligence... LIVE: 79th Cannes Film Festival Line-Up Revealed in Paris – Official Press Conference | AA1G Temi più discussi: Cannes 2026, il programma e i film della 79° edizione; Festival di Cannes, nessun italiano in concorso. Ecco i film e i registi della prossima edizione; Cannes 79 – La Vénus électrique sarà il film di apertura del festival; RAI CINEMA al 79. Festival di Cannes. Cannes 2026, il programma e i film della 79° edizioneNella tradizionale conferenza di presentazione, la 79° edizione del Festival di Cannes - in programma dal 12 al 23 maggio 2026 - ha finalmente ... ciakmagazine.it Festival di Cannes 2026, il programma completo della 79ª edizione: nessun film italiano in ConcorsoDalla selezione dei film in gara ai membri della giuria, gli ospiti e le data da segnare sul calendario: ecco la nostra guida completa al Festival di Cannes 2026 ... vogue.it Festival del cinema di Cannes 2026, il programma della 79ma edizione - facebook.com facebook Festival del cinema di Cannes 2026, il programma della 79ma edizione x.com