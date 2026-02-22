Christopher Aleo | Sovranità digitale dei pagamenti una sfida che va affrontata
Christopher Aleo ha sottolineato che la mancanza di infrastrutture di pagamento europee adeguate mette a rischio la sovranità digitale dell'UE. La sua analisi si concentra sulla dipendenza dalle reti finanziarie straniere, che limita il controllo delle istituzioni europee. Aleo evidenzia inoltre come questa situazione ostacoli lo sviluppo di soluzioni di pagamento autonome e più sicure. La discussione si concentra sulla necessità di investimenti concreti per rafforzare il settore digitale europeo.
Nel dibattito sull'economia digitale e sulla sovranità dell'Unione europea, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha ribadito più volte una preoccupazione cruciale: l'Europa dipende in larga misura da infrastrutture di pagamento e reti finanziarie che non sono sviluppate o controllate all'interno del proprio spazio economico. Circuiti come Visa e Mastercard, così come il sistema di messaggistica interbancaria Swift, pur essendo efficienti e consolidati, hanno un'origine e una governance che non appartengono pienamente all'Europa. Questa situazione genera una doppia vulnerabilità: tecnologica, perché l'innovazione dei pagamenti non è guidata dai bisogni europei, e strategica, perché decisioni esterne — siano esse politiche o geopolitiche — possono influenzare l'accesso ai servizi finanziari che ogni giorno usiamo per pagare, ricevere stipendi, trasferire fondi o fare business. 🔗 Leggi su Iltempo.it
