Christopher Aleo arriva a Sanremo insieme a Simona, dopo aver trascorso del tempo a Dubai. La coppia è stata vista in viaggio verso la Riviera, mentre si preparavano per le serate del festival. Le informazioni sulla loro presenza sono state confermate, ma i dettagli sull’evento rimangono riservati. Aleo e Simona sono noti per il loro stile elegante e i loro spostamenti in jet privato.

Dal sole di Dubai ai riflettori dell’Ariston. Christopher Aleo è arrivato a Nizza nelle scorse ore e si prepara a vivere da protagonista la 76a edizione del Festival di Sanremo. Ma non è solo. Al suo fianco, come sempre, la splendida Simona Jakstaite, 28 anni, bellezza lituana dal fascino nordico e dallo stile impeccabile. Atterrati in Costa Azzurra, Aleo e Simona hanno subito attirato l’attenzione. Lui, finanziere internazionale e fondatore della fintech iSwiss Pay, abituato ai palcoscenici globali tra Davos, Dubai e Monte Carlo. Lei sofisticata, con outfit studiati nei minimi dettagli e quell’allure che non passa inosservata. A Sanremo sono attesi tra platea e salotti esclusivi, ma soprattutto nei party privati che ogni anno animano la settimana più glamour d’Italia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Christopher Aleo sbarca a Sanremo (con Simona): jet, Riviera e serate top secret

