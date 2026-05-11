Cannabis e non solo quanto e come le droghe mettono in pericolo il cuore

Da dilei.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sostanze stupefacenti sono considerate fattori di rischio per il cuore, poiché possono causare un aumento della pressione arteriosa, favorire aritmie e aumentare la probabilità di infarti. A questi effetti si aggiunge il potenziale per danneggiare l’aorta, contribuendo a complicazioni cardiovascolari. Studi recenti evidenziano come queste sostanze possano influire negativamente sulla salute del sistema circolatorio, anche in assenza di altre patologie.

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Le sostanze stupefacenti? Meglio considerarle veri e propri fattori di rischio cardiovascolare. Perché fanno salire la pressione, aumentano il rischio di aritmie e infarto, mettono in pericolo l’aorta. A mettere in guardia sono gli esperti presenti al Congresso Nazionale dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) tenutosi a Rimini. Addirittura, il messaggio che emerge è che in alcuni casi di potrebbe addirittura parlare di malattie cardiovascolari da “sostanza d’abuso” a segnalare come e quanto occorre fare attenzione. Quanto e come si rischia. Le principali sostanze stupefacenti, cannabis compresa (ovviamente non si...🔗 Leggi su Dilei.it

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