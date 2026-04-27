I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto un laboratorio clandestino a Grisì, dove sono stati rinvenuti circa 46 chilogrammi di marijuana, caramelle alla cannabis e sostanze stupefacenti sintetiche. L’indagine è partita da controlli di routine e ha portato all’identificazione di un’attività illecita di produzione e stoccaggio di droga. Sono state sequestrate le sostanze e sono in corso ulteriori verifiche.

All’interno del laboratorio, la cannabis e le droghe sintetiche sarebbero state trattate per essere immesse sul mercato in diverse forme: Oltre all’ingente quantitativo di droga, i finanzieri hanno sequestrato 7.500 euro in contanti, ritenuti provento della cessione dello stupefacente, bilancini di precisione e un’agenda rossa sulla quale erano meticolosamente annotati ordini e contabilità dell’attività illecita. La merce sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato ricavi stimati in oltre 172.000 euro.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Droga fatta in casa a Grisì: scoperto un laboratorio con 46 kg di marijuana, caramelle alla cannabis e droghe sintetiche

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