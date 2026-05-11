Canili comunali di Roma cambia la gestione | verso l’internalizzazione di Muratella e Ponte Marconi

La gestione dei canili comunali di Roma sta per cambiare. Dopo le segnalazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la giunta ha deciso di avviare un percorso per portare all’interno dell’amministrazione i servizi dei canili di Muratella e Ponte Marconi. Questa decisione riguarda direttamente le strutture che ospitano animali e coinvolge nuove modalità di gestione rispetto al passato. La scelta si inserisce in un’azione più ampia di riforma del settore.

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Svolta nella gestione dei canili comunali di Roma. Dopo le criticità evidenziate dall’ ANAC, la giunta guidata da Roberto Gualtieri ha deciso di avviare il percorso per l’internalizzazione del servizio nei canili di Muratella e Ponte Marconi. La decisione è arrivata con una memoria approvata dall’esecutivo capitolino su proposta dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. L’obiettivo è riportare sotto gestione pubblica le strutture attualmente affidate a una società privata che nel 2023 si era aggiudicata un appalto triennale da oltre sette milioni di euro. Le criticità segnalate dall’Anac. Alla base della scelta ci sarebbero le problematiche emerse nei controlli effettuati dall’Autorità nazionale anticorruzione.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Canili comunali di Roma, cambia la gestione: verso l’internalizzazione di Muratella e Ponte Marconi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il Comune gestirà i canili. Ecco il piano per Ponte Marconi e Muratella Leggi anche: I canili di Roma cambiano gestione. Ecco la strategia approvata dalla giunta Gualtieri Argomenti più discussi: I canili di Roma cambiano gestione. Ecco la strategia approvata dalla giunta Gualtieri; Il Comune gestirà i canili. Ecco il piano per Ponte Marconi e Muratella; Canili di Roma, il Campidoglio taglia coi privati: gestione diretta per Muratella e Marconi; Internalizzazione canili di Roma: una storia collettiva.