Il Comune gestirà i canili Ecco il piano per Ponte Marconi e Muratella

Il Comune di Roma ha annunciato che si occuperà direttamente della gestione dei canili comunali, riprendendo il controllo delle strutture di Ponte Marconi e Muratella. La scelta prevede un cambio di rotta rispetto alle ultime gestioni e coinvolge principalmente la riparazione e l’organizzazione delle strutture. La gestione pubblica sarà affidata a un ente comunale, che si occuperà di tutte le attività legate alla cura e all’accoglienza degli animali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui