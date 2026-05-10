Il Comune gestirà i canili Ecco il piano per Ponte Marconi e Muratella
Il Comune di Roma ha annunciato che si occuperà direttamente della gestione dei canili comunali, riprendendo il controllo delle strutture di Ponte Marconi e Muratella. La scelta prevede un cambio di rotta rispetto alle ultime gestioni e coinvolge principalmente la riparazione e l’organizzazione delle strutture. La gestione pubblica sarà affidata a un ente comunale, che si occuperà di tutte le attività legate alla cura e all’accoglienza degli animali.
Ritorno al passato nei canili comunali di Roma. La decisione di tornare a una gestione pubblica di Muratella e Ponte Marconi, contenuta in una memoria di giunta approvata giovedì scorso, è stata anticipata dall'assessore capitolino all'Ambiente Sabrina Alfonsi con una lettera alle associazioni di volontariato: «Abbiamo deciso di dare l'avvio a un percorso tecnico-amministrativo che ci dovrà portare entro qualche mese a internalizzare, mediante un affidamento in house il servizio di gestione dei due canili comunali». Secondo quanto apprende Il Tempo, la partecipata individuata dal Campidoglio sarebbe Risorse per Roma, per cui però servirà un nuovo contratto di servizio.🔗 Leggi su Iltempo.it
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