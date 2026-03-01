Oggi il derby tra Biagio Nazzaro e Castelfrettese il Moie a Gabicce
Oggi si gioca il derby tra Biagio Nazzaro e Castelfrettese, mentre il Moie affronta Gabicce. Nel sabato di calcio, il Villa San Martino ottiene una vittoria di misura sul campo del Vismara in trasferta. Le partite si svolgono nel rispetto del calendario e senza ulteriori dettagli sui risultati.
Vittoria in trasferta nell’altra partita del sabato del Villa San Martino che espugna di misura il campo del Vismara. Il derby pesarese è deciso da una rete di Muratori nello scorcio iniziale. Oggi intanto si chiude la giornata nel girone A di Promozione con tre partite, due delle quali riguardano squadre anconetane. C’è il derby a Chiaravalle tra Biagio Nazzaro e Castelfrettese con in palio punti salvezza. Quelli che cerca anche il Moie Vallesina di scena a Gabicce Mare. Promozione (girone A), 24esima giornata (ore 15). Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Castelfrettese, Gabicce Gradara-Moie Vallesina, Pergolese-Alma Fano. Ieri: Portuali Ancona-San Costanzo Marottese 1-0, Montemarcianese-Tavullia Valfoglia 3-2, Lunano-Ostra 1-0, Vigor Castelfidardo-Nuova Real Metauro 3-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Lunano piazza l’uno-due. La Biagio Nazzaro protestaBIAGIO NAZZARO 0 LUNANO 2 BIAGIO NAZZARO : Lombardi, Coltorti, Doria, Compagnucci, Medici, Franconi (27’ pt Carloni), Rocchetti (18’ st Schiaroli),...
La capolista ospiterà l'Ostra, l'unica che l'ha punita; la seconda in classifica sarà a Pergola. Zona rossa: Gabicce Gradara - Moie Vallesina e derbissimo Biagio Nazzaro - Castelfrettese - facebook.com facebook