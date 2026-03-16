Pergolese | rigore dubbio Portuali battuti e furiosi

Durante la partita tra Pergolese e Portuali Dorica, l’arbitro ha assegnato un rigore contestato. La Pergolese ha vinto 1-0 con un gol di Aluigi, sostituito a metà secondo tempo da Palanca, mentre i Portuali Dorica si sono lamentati per alcune decisioni arbitrali. La formazione di casa ha schierato anche Lattanzi Elia, Mari, Bartoli e altri giocatori, con sostituzioni effettuate nel corso del secondo tempo.

PERGOLESE 1 PORTUALI DORICA 0 PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi Elia, Mari (31’ st Palanca),Bartoli (27’ st Perini), Savelli, Luciani, Corneli, Gaia, Montanari, Lattanzi Francesco (51’st Venturi), Lombardi (10’ st Salciccia). All. Bettelli. PORTUALI DORICA: Tavoni, Catalani (42’st Franca),Ricciotti (31’ st Mobilini), Ragni (31’st Candolfi), Savini, Lucesoli, Girolomini, Sassaroli, Gioacchini, Mascambruni (33’ st Canulli), Lazzarini. All. Caccia. Arbitro: Eletto di Macerata. Rete: 20’ st rig. Montanari. Note – Ammoniti Mascambruni, Lattanzi Elia, Ragni, Gioacchini, Savini, Lattanzi Francesco, Perini. Angoli: 7-2; recupero: 0’+7’. Allo stadio "Stefanelli" vince la Pergolese che conquista tre punti molto importanti ai fini della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pergolese: rigore dubbio. Portuali battuti e furiosi Articoli correlati Juve-Napoli, vertici arbitrali furiosi per il rigore non datoLe polemiche sull’arbitraggio di Juventus-Napoli continuano a far rumore anche nei piani alti della classe arbitrale italiana. Rabbia a Sesto San Giovanni. Correggese punita al 91° da un rigore dubbioPRO SESTO 1 CORREGGESE 0 PRO SESTO: Bongini, Manicone (15’st Rastelli), Banfi (48’ st Chiricallo), Bortolato (15’ st Altomonte), Abruzzese, Mapelli,... Approfondimenti e contenuti su Pergolese rigore dubbio Portuali... Discussioni sull' argomento PROMOZIONE. La Pergolese passa di rigore con i Portuali; PROMOZIONE A. La Pergolese vince di rigore, i Portuali protestano; Promozione / Vincono Gabicce Gradara, Pergolese, Tavullia Valfoglia. Porto, rigore dubbio da vittoria. Il Benfica di Mourinho insorge: Così facile rimanere in testaRigore inesistente, vittoria falsa. Due punti regalati. Così è facile restare in testa. Non si trattiene il Benfica, che con un tweet sul profilo X ufficiale al termine di Porto-Arouca si è ... tuttomercatoweb.com UC Pergolese. Carvine · Golden Age. - Gol, dribbling, corse, sorrisi, divertimento: il week-end dei nostri ragazzi del Settore Giovanile. Complimenti a tutti Forza Pergolese - facebook.com facebook