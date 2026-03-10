Giustizia che guarisce | dentro le carceri irpine si sperimenta un altro modello

Giovedì 12 marzo alle 10,45 nella Sala Polivalente della Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi si terrà un evento dedicato a un nuovo approccio nel sistema penitenziario. Durante l'iniziativa sarà proiettato il film “Un altro modo è possibile”, con l’obiettivo di esplorare un modello di giustizia che mira a un percorso di recupero e riabilitazione, oltre alla semplice funzione punitiva.

I lavori si aprono con i saluti della dott.ssa Marianna Adanti, Direttore della Casa di Reclusione. Seguono la presentazione tecnica del video — a cura di Pietro Centomani (responsabile del montaggio) e Giuseppe Centomani (coordinatore tecnico). Il dibattito, moderato dall'avv. Giovanna Perna, Presidente dell'associazione, vedrà gli interventi di voci istituzionali e religiose di primo piano: S.E. Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi;Dott.ssa Loredana Camerlengo, Magistrato di Sorveglianza di Avellino;Dott.ssa Rosa Anna Maria Repole, Sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi. Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Centomani.