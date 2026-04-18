Nuove speranze contro il cancro al seno e i tumori ginecologici | l’Irst lancia la sfida degli Adc

Negli ultimi anni, gli anticorpi farmaco-coniugati, comunemente chiamati Adc, hanno rappresentato un progresso nel trattamento di diversi tumori ginecologici e del cancro al seno. L’Istituto di ricerca ha annunciato l’avvio di nuove sperimentazioni per verificare l’efficacia di queste terapie innovative. Questi farmaci sono stati impiegati in alcuni casi specifici, portando a cambiamenti nel modo di affrontare le malattie tumorali femminili.