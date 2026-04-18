Nuove speranze contro il cancro al seno e i tumori ginecologici | l’Irst lancia la sfida degli Adc
Negli ultimi anni, gli anticorpi farmaco-coniugati, comunemente chiamati Adc, hanno rappresentato un progresso nel trattamento di diversi tumori ginecologici e del cancro al seno. L’Istituto di ricerca ha annunciato l’avvio di nuove sperimentazioni per verificare l’efficacia di queste terapie innovative. Questi farmaci sono stati impiegati in alcuni casi specifici, portando a cambiamenti nel modo di affrontare le malattie tumorali femminili.
Negli ultimi anni gli anticorpi farmaco-coniugati - noti con la sigla Adc - hanno cambiato in modo significativo il trattamento di alcuni dei tumori più diffusi tra le donne. Si tratta di farmaci che uniscono la selettività di un anticorpo monoclonale, capace di riconoscere le cellule tumorali.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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