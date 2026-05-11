Ogni fine settimana, il borgo di Camposampierese apre le sue porte con 40 visite guidate gratuite rivolte ai visitatori interessati a scoprire le ville e le oasi del territorio. Il progetto coinvolge un totale di dieci comuni, offrendo l’opportunità di accedere senza costi aggiuntivi a diverse località storiche e naturalistiche. Le visite si svolgono regolarmente nel corso di tutta la stagione, permettendo ai partecipanti di esplorare i luoghi più caratteristici della zona.

? Punti chiave Come si accede gratuitamente alle ville e alle oasi del territorio?. Quali sono i dieci comuni coinvolti in questo nuovo progetto?. Perché è obbligatorio prenotare online per partecipare alle escursioni?. Come cambierà la vita dei piccoli borghi con questo nuovo palinsesto?.? In Breve Programma attivo dal 16 maggio fino al 14 novembre 2026 nei dieci Comuni.. Daniele Canella coordina la regia tra amministrazioni e associazioni locali del territorio.. Prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale www.camposampierese.ititpianificacalendario-eventi.. L'iniziativa mira a sostenere botteghe e centri minori con flussi turistici regolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camposampierese: 40 visite guidate gratuite ogni weekend nel borgo

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