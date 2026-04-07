San Martino delle Scale nel weekend visite guidate con degustazioni in abbazia

Nel secondo fine settimana di aprile, l'abbazia di San Martino delle Scale apre nuovamente le sue porte ai visitatori, offrendo visite guidate accompagnate da degustazioni. La chiesa, la più grande ancora attiva in Italia, permette di esplorare la sua storia, la spiritualità benedettina e i tesori artistici conservati al suo interno. L'iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla scoperta di questo storico complesso durante la primavera.

Con l'arrivo della primavera è ancora più bello visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue porte anche per il secondo weekend di aprile, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite l'11 aprile alle ore 16 (sabato) e il 12 alle ore 11 e alle ore 16 (domenica); appuntamento mezz'ora prima in portineria. Fondata nel 1347 dall'abate Angelo Sinisio, anche se la tradizione vuole che risalga al sesto secolo, ai tempi di Papa Gregorio Magno, l'abbazia ha una storia meravigliosa da raccontare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate e degustazioni di prodotti locali in abbaziaL'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per l'ultimo weekend di gennaio, alla scoperta...

Tour tra fede, arte e luppolo a San Martino delle Scale: visite e degustazioni in AbbaziaL’Abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte anche a febbraio e invita il pubblico a un nuovo ciclo di visite guidate a fine febbraio.

La voce dell’Abbazia di San Martino delle Scale Storia e meraviglie

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Semina mais DKC6845 del 2 di Aprile per il nostro amico @Vanni Santi da San Martino di Lupari (PD) . Auguriamo a tutti una buona campagna #NewsAgricoltura - facebook.com facebook