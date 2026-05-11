Campobasso salva api e farfalle | stop agli sfalci per il No Mow May

A Campobasso, sono stati sospesi gli sfalci durante il mese di maggio nell’ambito della campagna No Mow May, volta a proteggere api e farfalle. Questa decisione riguarda alcune aree specifiche della città e prevede che alcuni parchi e zone verdi non vengano rasate durante questo periodo. Nei prossimi mesi, queste aree manterranno un aspetto più selvatico rispetto al passato, con l’obiettivo di favorire la biodiversità locale.

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? Domande chiave Come cambierà l'aspetto dei parchi cittadini nei prossimi mesi?. Quali zone specifiche della città saranno lasciate incolte?. Come possono i cittadini trasformare i propri giardini in rifugi?. Perché l'erba alta è fondamentale per la sopravvivenza delle api?.? In Breve L'iniziativa coinvolge anche i giardini privati dei residenti di Campobasso.. La strategia mira a creare corridoi ecologici tra aree pubbliche e private.. Il Comune segnalerà con precisione le zone idonee per lo sfalcio ridotto.. L'obiettivo è mitigare la perdita di habitat naturali nel territorio campobassano.. Il Comune di Campobasso ha deciso di aderire alla campagna internazionale No Mow May per proteggere la biodiversità urbana attraverso una gestione del verde più sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso salva api e farfalle: stop agli sfalci per il No Mow May ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Persiceto prepara il terreno per api e farfalleIl Comune ha aderito al protocollo dell’Università di Bologna ‘Comuni amici degli impollinatori’. Un progetto per salvare api e farfalle: in arrivo le nuove ‘buzz lines’Imola, 10 aprile 2026 – Il Circondario imolese strizza l’occhio al progetto ‘Buzz life’ per creare habitat urbani più verdi e sicuri per api,...