Un nuovo progetto mira a creare habitat urbani più verdi e sicuri per api, farfalle e altri insetti dell’area mediterranea. L’iniziativa, denominata ‘Buzz life’, coinvolge il Circondario imolese e prevede l’installazione di nuove aree dedicate alla biodiversità. L’obiettivo è favorire la presenza di questi insetti, fondamentali per l’impollinazione e l’equilibrio degli ecosistemi locali. Sono previste diverse attività di sensibilizzazione e interventi sul territorio.

Imola, 10 aprile 2026 – Il Circondario imolese strizza l’occhio al progetto ‘Buzz life’ per creare habitat urbani più verdi e sicuri per api, farfalle e altri insetti dell’area mediterranea. Un percorso coordinato da Legambiente e finanziato dal Programma Life dell’Unione europea. Nuovi corridoi ecologici, detti ‘buzz lines’, giardini per impollinatori e zone rifugio. Ma anche interventi di riqualificazione del verde urbano, approfondimenti per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sul tema e la definizione di strumenti di governance locale per una gestione sostenibile del patrimonio ambientale. Gli impollinatori, infatti, sono una componente fondamentale per biodiversità e agricoltura ma vivono un periodo di declino nei contesti urbanizzati a causa di inquinamento e cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un progetto per salvare api e farfalle: in arrivo le nuove ‘buzz lines’

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