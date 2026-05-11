Campo Imperatore | turbine contro muri di neve alti 10 metri

A Campo Imperatore, le turbine stanno affrontando muri di neve alti circa dieci metri, causati dalle forti raffiche di vento che hanno compattato la neve. Restano incerti i tempi necessari per il ripristino della strada regionale 17 bis, che collega le aree interessate. La situazione richiede interventi specifici per consentire il passaggio e la riapertura delle vie di collegamento.

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