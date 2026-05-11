Campo Imperatore | turbine contro muri di neve alti 10 metri
A Campo Imperatore, le turbine stanno affrontando muri di neve alti circa dieci metri, causati dalle forti raffiche di vento che hanno compattato la neve. Restano incerti i tempi necessari per il ripristino della strada regionale 17 bis, che collega le aree interessate. La situazione richiede interventi specifici per consentire il passaggio e la riapertura delle vie di collegamento.
? Punti chiave Come faranno le turbine a penetrare la neve compressa dal vento?. Quali sono i tempi previsti per il ripristino della SR 17 bis?. Dove possono arrivare gli escursionisti nonostante la strada chiusa?. Perché le nuove previsioni meteo mettono a rischio i lavori?.? In Breve Tra Monte Cristo e Fonte Vetica il traffico è ripristinato dall'ordinanza del 29 aprile 2026.. Muri di neve compatti di dieci metri bloccano il tratto verso l'ex Albergo.. Accesso al lago di Pietranzoni possibile solo a piedi dopo il bivio stradale.. Lavori concentrati su un segmento di lunghezza compresa tra 500 e 1000 metri.. Le operazioni di sgombero sulla strada SR 17 bis proseguono con intensità a Campo Imperatore, dove turbine spazzaneve lavorano incessantemente per liberare l’ultimo tratto verso il piazzale dell’ex Albergo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Fino a 11 metri di neve in alcuni tratti vicino Campo imperatore, sul Gran Sasso. Le turbine ancora in azione per liberare gli ultimi chilometri di strada dalla tantissima neve di questa eccezionale stagione invernale. facebook
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