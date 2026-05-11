Campionato Toscano A Federici il titolo

Nel territorio di Cortona si è disputato il Campionato Toscano juniores, con partenza e arrivo a Mercatale. La corsa ha attraversato tre volte la salita di Cima Protine, coinvolgendo circa quindici società, di cui cinque provenienti da fuori regione. Alla fine, il titolo è andato a un atleta della squadra Federici. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani ciclisti in un percorso impegnativo.

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Attorno alla bella città di Cortona con arrivo in località Mercatale e tre passaggi dalla salita di Cima Protine si è svolto il Campionato Toscano juniores presenti una quindicina di società delle quali 5 extraregionali. È stato un finale nel segno del Team Vangi Tommasini che ha confermato la propria superiorità conquistando il successo per distacco con il forte e brillante spagnolo Aitor Goset Martinez alla quarta vittoria stagionale e la maglia di campione toscano con l’aretino Filippo Federici (profeta in patria) giunto terzo e primo dei toscani con residenza nella nostra regione. Un campionato disputato sotto la pioggia dall’inizio alla fine e con un finale spettacolare da parte dell’atleta spagnolo che ha lasciato tutti andando a conquistare un nuovo successo a dimostrazione della sua classe e del suo talento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato Toscano. A Federici il titolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo: Martinez vince la gara e Federici il titolo toscano junioresMercatale di Cortona (Arezzo),10 maggio 2026 - Attorno alla bella città di Cortona con arrivo in località Mercatale e tre passaggi dalla salita di... A Fucecchio il Campionato toscano assoluto e MastersFucecchio, 9 aprile 2026 – Fucecchio si prepara a vivere un pomeriggio di atletica di alto livello: domenica 12 aprile 2026 la rinnovata pista dello... Argomenti più discussi: Campionato Toscano. A Federici il titolo; E’ AITOR GROSET MARTINEZ A VINCERE IN SOLITARIA IL GP CITTA’ DI CORTONA; Ciclismo | Martinez vince la gara e Federici il titolo toscano juniores.