A Fucecchio, domenica 12 aprile 2026, si terrà il Campionato Toscano Assoluto e Masters di atletica, con la pista dello stadio “Filippo Corsini” pronta ad accogliere atleti di varie categorie. La manifestazione coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti dalla regione, pronti a competere in diverse discipline. La giornata prevede gare di livello e rappresenta un momento importante per il panorama atletico locale.

Fucecchio, 9 aprile 2026 – Fucecchio si prepara a vivere un pomeriggio di atletica di alto livello: domenica 12 aprile 2026 la rinnovata pista dello stadio “Filippo Corsini” ospiterà il Campionato Toscano Assoluto e Masters dei 10.000 metri su pista, valido anche come prova nazionale del Cds. L’organizzazione, sotto l’egida del Comune di Fucecchio e con la regia tecnica dell’Atletica Fucecchio, si avvale della consulenza di Alessandro Lambruschini, garanzia di competenza ed esperienza per un evento che punta a richiamare atleti di primo piano. Il programma si aprirà alle ore 14 con il ritrovo delle giurie e l’avvio delle gare tecniche: lancio del peso, salto in lungo e triplo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Fucecchio il Campionato toscano assoluto e Masters

Volley Serie C maschile. Il Fucecchio crolla in casa. Dominio assoluto del PratoVOLLEY FUCECCHIO 0VOLLEY PRATO 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani,...

Verso Benevento-Catania, Toscano: "Un solo risultato per riaprire il campionato"Vigilia dello scontro diretto tra Benevento e Catania, seconda trasferta consecutiva in Campania per i rossazzurri dopo il pareggio contro la...

Argomenti più discussi: Terza categoria. Tris Ponte a Elsa al Gavena, ko per il Giovani Fucecchio. E stasera di nuovo in campo; CALCIO A 5 serie C1 E C2 Vigor finale play off sempre più vicina e l’Atletico vince lo scontro diretto.

A Fucecchio il Campionato toscano assoluto e MastersFucecchio, 9 aprile 2026 – Fucecchio si prepara a vivere un pomeriggio di atletica di alto livello: domenica 12 aprile 2026 la rinnovata pista dello stadio Filippo Corsini ospiterà il Campionato ... lanazione.it

Al Filippo Corsini di Fucecchio domenica 12 aprile il campionato toscano sui 10.000 su pista assoluto e masterGrande appuntamento domenica pomeriggio 12 aprile 2026 sulla rinnovata pista dello stadio Filippo CorsinI di Fucecchio con il campionato toscano assoluto e master individuale dei 10.000 metri valid ... fidal.it

Tra le finaliste anche il Checchi di Fucecchio, il Marconi di San Miniato, il Montale e il Pacinotti di Pontedera - facebook.com facebook

Sulla #SP11 "Pisana per Fucecchio", senso unico alternato per il restringimento della carreggiata dal km 6+064 al km 6+150 nel Comune di Cerreto Guidi, dal #13aprile al #15maggio h24 #viabiliTOS @CittaMetro_FI x.com