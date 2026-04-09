A Fucecchio il Campionato toscano assoluto e Masters

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fucecchio, domenica 12 aprile 2026, si terrà il Campionato Toscano Assoluto e Masters di atletica, con la pista dello stadio “Filippo Corsini” pronta ad accogliere atleti di varie categorie. La manifestazione coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti dalla regione, pronti a competere in diverse discipline. La giornata prevede gare di livello e rappresenta un momento importante per il panorama atletico locale.

Fucecchio,  9 aprile 2026 –  Fucecchio si prepara a vivere un pomeriggio di atletica di alto livello: domenica 12 aprile 2026 la rinnovata pista dello stadio “Filippo Corsini” ospiterà il Campionato Toscano Assoluto e Masters dei 10.000 metri su pista, valido anche come prova nazionale del Cds. L’organizzazione, sotto l’egida del Comune di Fucecchio e con la regia tecnica dell’Atletica Fucecchio, si avvale della consulenza di Alessandro Lambruschini, garanzia di competenza ed esperienza per un evento che punta a richiamare atleti di primo piano. Il programma si aprirà alle ore 14 con il ritrovo delle giurie e l’avvio delle gare tecniche: lancio del peso, salto in lungo e triplo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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