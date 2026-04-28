Campionato italiano Gt Sprint il Vincenzo Sospiri Racing cala il poker | quarta Lamborghini in pista tra Mugello e Monza

Nel Campionato italiano Gt Sprint 2026, il team Vincenzo Sospiri Racing ha deciso di partecipare con quattro vetture in due gare specifiche. La prima gara si svolgerà al Mugello, seguita dall’appuntamento di Monza. Per queste occasioni, il team ha annunciato l’ingresso di una quarta Lamborghini tra le vetture in pista. La decisione riguarda due delle gare più importanti del campionato.

Il Vincenzo Sospiri Racing rilancia le proprie ambizioni nel Campionato italiano Gt Sprint 2026 annunciando l’ingresso di una quarta vettura per due appuntamenti chiave della stagione, quelli del Mugello e di Monza. La scuderia di Forlì porterà in pista una nuova Lamborghini Huracán GT3 Evo II.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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