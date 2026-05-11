Campionati nazionali lotta libera under 13 | quattro medaglie per i piccoli atleti di Borgo Nuovo

Durante i campionati nazionali di lotta libera under 13 tenutisi a Martina Franca, gli atleti di Borgo Nuovo hanno conquistato quattro medaglie. I bambini della società Od Fitness, supportati dalle Fiamme Azzurre, hanno ottenuto risultati significativi, dimostrando impegno e abilità nel combattimento. L’evento ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, con i giovani atleti che si sono confrontati in diverse categorie di peso.

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