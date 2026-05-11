Campionati nazionali lotta libera under 13 | quattro medaglie per i piccoli atleti di Borgo Nuovo
Durante i campionati nazionali di lotta libera under 13 tenutisi a Martina Franca, gli atleti di Borgo Nuovo hanno conquistato quattro medaglie. I bambini della società Od Fitness, supportati dalle Fiamme Azzurre, hanno ottenuto risultati significativi, dimostrando impegno e abilità nel combattimento. L’evento ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, con i giovani atleti che si sono confrontati in diverse categorie di peso.
I piccoli lottatori di Borgo Nuovo lasciano il segno ai campionati italiani u13 di Martina Franca. Un risultato straordinario che premia il talento, il sacrificio e il cuore dei ragazzi della società Od Fitness con la collaborazione delle Fiamme Azzure.?Il bottino finale è da incorniciare per.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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