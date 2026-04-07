Centro Judo Novara è pioggia di medaglie a Bareggio | 13 piccoli atleti sul podio

Una domenica all'insegna dello sport e della crescita per il vivaio del Centro Judo Novara, che ha brillato durante la manifestazione giovanile andata in scena a Bareggio. Durante l’evento, 13 giovani atleti hanno conquistato il podio, portando a casa diverse medaglie e dimostrando il buon lavoro svolto dal team di allenatori. La competizione ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da diverse zone, con un’attenzione particolare alla crescita tecnica e allo spirito di squadra.

Una domenica all'insegna dello sport e della crescita per il vivaio del Centro Judo Novara, che ha brillato durante la manifestazione giovanile andata in scena a Bareggio. La compagine novarese si è presentata all'appuntamento con un gruppo numeroso, distinguendosi non solo per il valore tecnico espresso sul tatami, ma anche per la correttezza e lo spirito di squadra dimostrati in ogni incontro. I risultati agonistici hanno premiato l'impegno costante profuso durante gli allenamenti in palestra, portando alla conquista di 3 medaglie d'oro. Rayan Es Sakali, Giovanni Pacelli e Aurora Trevisan si sono infatti imposti nelle rispettive categorie, mostrando una sicurezza e una maturità sorprendente nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il Centro Judo Novara fa la storia: otto atleti alle finali nazionaliSi è svolto nel fine settimana, presso il palazzetto di Leini, il turno di qualificazioni Cadetti e Juniores di judo, appuntamento decisivo per...

Trofeo di Judo Peter Pan 2026: a Roma 250 piccoli atleti in gara per la solidarietàDomenica 29 marzo va in scena la 23ª edizione del Trofeo Peter Pan, un appuntamento che riunirà circa 250 giovani judoka tra i 5 e gli 11 anni.

Temi più discussi: Il Centro Judo Novara ai campionati italiani A2 di Bari; Ciclisti Novaresi sulla Mercadante, nello scatto del Pizzi; Il Centro Judo Novara ai campionati italiani A2 di Bari.

Centro Judo Novara, è pioggia di medaglie a Bareggio: 13 piccoli atleti sul podioUna domenica all'insegna dello sport e della crescita per il vivaio del Centro Judo Novara, che ha brillato durante la manifestazione giovanile andata in scena a Bareggio. La compagine novarese si è p ... novaratoday.it

Centro Judo Novara, i risultati degli Italiani Cadetti e i podi di PaviaUn fine settimana intenso, tra grandi numeri, sfide nazionali e un ricco bottino di medaglie. Il Centro Judo Novara è stato protagonista su due fronti, prima ai Campionati Italiani A2 Cadetti di Leinì ... novaratoday.it

DA NOVARA, ANZI DAL CENTRO JUDO NOVARA, AI CAMPIONATI ITALIANI A2 UNDER21! - facebook.com facebook