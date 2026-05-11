Campania Felix Festival della letteratura per ragazzi Al Vulcano Buono di Nola il 13 e 14 maggio

Il 13 e 14 maggio, presso l’Arena del Vulcano Buono a Nola, si svolgerà l’edizione 2026 di “Campania Felix. Festival della Letteratura per ragazzi”. L’evento è dedicato ai giovani lettori e si svolgerà in un luogo aperto al pubblico. La manifestazione prevede incontri, presentazioni e attività legate ai libri per bambini e adolescenti. La partecipazione è aperta a studenti, insegnanti e famiglie.

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Il 13 e 14 maggio, l’Arena del Vulcano Buono a Nola ospiterà l’edizione 2026 di “Campania Felix. Festival della Letteratura per ragazzi”. L’evento, promosso dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’associazione Obiettivo Terzo Millennio, coinvolgerà gli studenti di 21 scuole del territorio in una due giorni densa di cultura e creatività. La scelta di Vulcano Buono come cornice per questa edizione del Festival evidenzia la profonda evoluzione del complesso in un autentico hub culturale e sociale. Ospitando l’evento nella sua Arena, Vulcano Buono conferma il proprio legame con il territorio e con le nuove generazioni, promuovendo la cultura come strumento di aggregazione e crescita.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi. Al Vulcano Buono di Nola il 13 e 14 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Démadé Festival, in Fortezza Vecchia la seconda edizione della rassegna di letteratura per ragazzi: il programmaAppuntamento dal 7 al 10 maggio per l'iniziativa che coinvolge una fascia d’età che va dalle elementari alle superiori e da quest’anno anche con i... "Libro Aperto, Festival della Letteratura per Ragazzi": a Salerno la presentazione della quinta edizioneIl Premio Letterario Libro Aperto, quest’anno vede coinvolti quasi 1000 giurati e giurate tra gli 7 e i 19 anni, suddivisi in cinque categorie. Argomenti più discussi: Vesuvio Gravel 2026: il primo viaggio bikepacking della Campania: ultimi giorni per iscriversi; Italia Femminile U21: le convocate per Scozia v Italia; Il Birrificio Messina insignito dell’Alta Onorificenza come impresa virtuosa al 70° evento Industria Felix – L’Italia che compete. Buongiorno e buon sabato amici! ? ?Visti i prezzi del carburante e cibo in Italia, ho mandato la mia gattina allo Stretto di Hormuz a fare scorta di gasolio e prodotti culinari... ce la farà? ? ?La Campania felix ormai è Campania triste! Ciao a tu x.com Campania Felix 2026 al Vulcano Buono: studenti protagonisti del Festival della Letteratura per ragazziDue giorni di incontri, creatività e partecipazione: l’arena del centro commerciale diventa un grande laboratorio culturale ... marigliano.net