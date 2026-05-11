Camminata L' incontro d' amore

La camminata ripercorre i luoghi della passione amorosa tra Dino Campana e Sibilla Aleramo partendo da Badia di Moscheta per toccare Casetta di Tiara e attraversare la Valle dell’Inferno, dove gli amanti trascorrono le giornate passeggiando tra i boschi e i torrenti dell’Appennino Tosco-Emiliano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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