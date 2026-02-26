Obesità il 4 marzo a Como camminata in centro e incontro con gli specialisti

Il 4 marzo a Como si terrà una passeggiata nel centro della città seguita da un incontro con professionisti del settore sanitario. L’evento mira a sensibilizzare sui rischi dell’obesità e sull’importanza di uno stile di vita sano. Partecipanti di ogni età sono invitati a muoversi e a confrontarsi con esperti, per approfondire temi legati alla prevenzione e al benessere.

Una camminata tra le vie del centro e un incontro pubblico con gli specialisti per parlare di obesità, prevenzione e salute. Como aderisce al World Obesity Day con un’iniziativa aperta alla cittadinanza in programma il 4 marzo, che unirà attività fisica e informazione sanitaria.Il World Obesity. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Percorso Nascita, Open Day al Papa Giovanni: incontro con gli specialisti per futuri genitori Primo incontro per gli hub urbani. Entro il 15 marzo le adesioniA Longiano nella sala Pertini si è svolto l’incontro informativo dedicato ai tre hub urbani individuati sul territorio comunale: Longiano centro... Temi più discussi: Giornata Mondiale dell’Obesità 2026; Obesità senza pregiudizi: ascoltare, comprendere, curare; Giornata mondiale dell'obesità: incontri individuali con gli specialisti del team per il trattamento della malattia; Asl Vercelli. 4 marzo alla Piastra giornata di screening di prevenzione contro l’obesità. Chirurgia bariatrica al Policlinico Riuniti: visite specialistiche gratuite ai pazienti con obesitàIn occasione del World Obesity Day, l’Unità di Chirurgia Bariatrica del Policlinico di Foggia, diretta dal prof. Nicola Tartaglia, della Struttura Complessa di Chirurgia Generale Universitaria, ... foggiatoday.it Giornata contro l'obesità: screening gratuito alla PiastraWorld Obesity Day. Una giornata dedicata alla prevenzione dell’obesità. L’appuntamento è per mercoledì 4 marzo dalle 9 alle 12 alla Piastra di largo Giusti 13, a Vercelli, dove sarà possibile ... infovercelli24.it Il 4 marzo una giornata di screening di prevenzione contro l’obesità. L’appuntamento è dalle ore 9 alle 12 alla Piastra di largo Giusti 13, a Vercelli, dove sarà possibile sottoporsi a uno screening ad accesso libero. In ambulatorio saranno presenti due dietisti, u - facebook.com facebook Eccolo qui, il grande Antonello Venditti, nato a Roma il 8 marzo 1949, una vera icona della musica italiana. Conosciuto affettuosamente come Antonello, ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan con le sue canzoni cariche di amore e impegno sociale. Fi x.com