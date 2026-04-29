Perugia partecipa per il secondo anno al “Festival dei Cammini di Francesco”, un evento nato nel 2016 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina. La manifestazione si svolge nei luoghi di San Francesco d’Assisi e comprende camminate, incontri e spettacoli. L’obiettivo dichiarato è valorizzare l’ambiente, la storia e il rapporto tra umanità e natura lungo i percorsi storici legati al santo.

Per il secondo anno Perugia aderisce al “ Festival dei Cammini di Francesco “ nato nel 2016 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina per valorizzare ambiente, storia, rapporto tra umanità e natura nei luoghi di San Francesco d’Assisi. "Il programma – spiega l’assessore comunale Fabrizio Croce – si inserisce nelle commemorazioni degli 800 anni dalla morte del Santo e unisce spiritualità, cammino, arte e riflessione civile. Le attività a Perugia si concentrano domenica 3 maggio, con tre momenti". Si comincia alle 8.30 con l’Anello di Francesco - Il sentiero della Battaglia e del Perdono: un facile percorso ad anello che parte dal borgo medievale di Collestrada e ci ritorna passando quasi esclusivamente su strade bianche o di terra, attraverso luoghi che hanno legato il nome di San Francesco a quello di Collestrada.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia al “Festival dei Cammini di Francesco“. Camminata, incontro e spettacolo al Pavone

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