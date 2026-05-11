Camminata Cosa porteremo di là?

Una camminata attraverso la Val d’Ambra invita a scoprire un paesaggio caratterizzato da colline boscate e zone coltivate, partendo dal borgo di Badia a Ruoti. L’itinerario attraversa piccoli insediamenti rurali e alberi secolari, dove il tempo sembra essersi fermato. I partecipanti si muovono tra poderi e borghi isolati, immersi in un ambiente che conserva intatti i elementi tradizionali.

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