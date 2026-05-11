Camminata Cosa porteremo di là?
Una camminata attraverso la Val d’Ambra invita a scoprire un paesaggio caratterizzato da colline boscate e zone coltivate, partendo dal borgo di Badia a Ruoti. L’itinerario attraversa piccoli insediamenti rurali e alberi secolari, dove il tempo sembra essersi fermato. I partecipanti si muovono tra poderi e borghi isolati, immersi in un ambiente che conserva intatti i elementi tradizionali.
Camminata nel tempo sospeso della Val d’Ambra. Dal borgo di Badia a Ruoti, ci inoltriamo in un paesaggio dominato da dolci colline boscate alternate ad aree coltivate, tra piccoli borghi sperduti dove il tempo sembra essersi fermato, alberi secolari e poderi che conservano intatto il sapore.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
IS CHIANG MAI WALKABLE What Seniors NEED to KNOW!
Notizie correlate
"Camminata in giallo, detective di te stessa", la camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della DonnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...
Leggi anche: Escursionista si gode la pace di una camminata “in un’area deserta” quando s’imbatte in un teschio umano: cosa è accaduto