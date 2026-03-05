Camminata in giallo detective di te stessa la camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della Donna
Il Comune di Fiorano Modenese promuove una camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della Donna, intitolata
Un'indagine senza crimini da risolvere, ma con qualcosa di prezioso da ritrovare: una parte di sé. È questo lo spirito della "Camminata in Giallo – La Detective di te stessa", l'iniziativa promossa dal Comune di Fiorano Modenese e ideata da Viceversa APS in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 10.00, in occasione della Giornata internazionale della donna. L'evento si svolgerà alla Riserva naturale delle Salse di Nirano e propone una formula originale che unisce camminata, narrazione e introspezione.
