Escursionista si gode la pace di una camminata in un’area deserta quando s’imbatte in un teschio umano | cosa è accaduto

Un escursionista che stava percorrendo un’area deserta ha scoperto un teschio umano. La scoperta è avvenuta durante una passeggiata in un luogo isolato, dove il silenzio e la comfort sono stati interrotti dalla presenza di un reperto osseo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La zona è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori approfondimenti.

Immagina di camminare da solo, nel deserto. E non in senso figurato, proprio in una zona deserta. Sei sereno, il silenzio è totale. A un certo punto vedi un teschio umano. È successo a Twentynine Palms, nel sud della California, dove un escursionista si è imbattuto in un teschio umano mentre camminava in un’area isolata. La segnalazione è arrivata alle autorità la mattina del 22 aprile, poco dopo le 7:30. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di Adobe Road e Baseline Road, in una zona descritta come remota. Sul posto sono intervenuti gli agenti dello sceriffo della contea di San Bernardino, che hanno poi coinvolto anche gli investigatori della squadra omicidi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Escursionista si gode la pace di una camminata “in un’area deserta” quando s’imbatte in un teschio umano: cosa è accaduto Notizie correlate Lerici: silenzio e pace sociale in una camminata meditativaIl silenzio diventerà il messaggio più potente di questo sabato 28 marzo, quando a Lerici prenderà vita una camminata meditativa. Insegue un’antilope, si imbatte in un branco di elefanti: milionario statunitense muore travolto durante una spedizione di caccia in GabonC’è una linea sottile tra il controllo e l’imprevedibile, tra l’uomo che osserva la natura e quello che prova a dominarla.