Cambio palinsesto Mediaset | da domenica 22 marzo le soap di Canale 5 arrivano nel daytime festivo

A partire da domenica 22 marzo, Mediaset ha annunciato un cambio nel suo palinsesto, inserendo le soap di Canale 5 anche nel daytime festivo. Le serie Beautiful, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna saranno trasmesse durante le ore diurne nei giorni di festa, coinvolgendo così un pubblico più ampio di appassionati. La modifica riguarda la programmazione delle soap in orari precedentemente riservati ai programmi della settimana.

Una importante variazione di palinsesto Mediaset promette di fare felici i tantissimi fans delle serie tv pomeridiane di Canale 5: Beautiful, Forbidden fruit e La forza di una donna approdano anche nel daytime festivo della rete ammiraglia del Biscione. Cambia la programmazione festiva Mediaset: serie tv anche la domenica pomeriggio. Beautiful, Forbidden fruit e La forza di una donna sono le tre serie tv più “forti” in casa Mediaset, e ogni giorno fanno registrare ottimi dati di ascolto. Fino ad oggi però, la programmazione del terzetto di Canale 5 vedeva la messa in onda dal lunedì al sabato, lasciando i tantissimi fans di queste tre soap “orfani” dei loro beniamini la domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Cambio palinsesto Mediaset: da domenica 22 marzo le soap di Canale 5 arrivano nel daytime festivo Articoli correlati Palinsesto Mediaset: doppio appuntamento serale su Canale 5 con due soap turche molto amateSarà una “48 ore indimenticabile” quella che attende i fans delle dizi turche: oltre alla consueta programmazione pomeridiana infatti, Mediaset ha... Contenuti utili per approfondire Cambio palinsesto Temi più discussi: Mediaset cambia i palinsesti: Le Iene passano al mercoledì contro Stefano De Martino; C'è posta per te, non va in onda stasera 14 marzo. Cambio programmazione per Maria De Filippi; Cambio programmazione Mediaset aprile: chiude La forza di una donna, tornano I Cesaroni; Cambio programmazione Canale 5, chiude la soap turca: da cosa sarà sostituita. Cambio palinsesto Mediaset: da domenica 22 marzo le soap di Canale 5 arrivano nel daytime festivoUna importante variazione di palinsesto Mediaset promette di fare felici i tantissimi fans delle serie tv pomeridiane di Canale 5: Beautiful, Forbidden fruit e La forza di una donna approdano anche ... superguidatv.it La forza di una donna, cambio programmazione 22 marzo: la soap ridotta di domenicaCambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Le novità riguarderanno l'approdo della serie turca nel daytime della domenica pomeriggio a p ... it.blastingnews.com Cambio di palinsesto su Rai 1: perchè Affari Tuoi si ferma - facebook.com facebook