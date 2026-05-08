Racconto di una Notte arriva anche in daytime

Una storia d’amore tra due persone, che fino a poco tempo fa si svolgeva principalmente di notte, ora si dipana anche durante il giorno. La relazione tra Mahir Yilmaz e Canfeza Kilimci, che aveva avuto inizio con incontri notturni, ha visto un cambiamento nel suo svolgimento, coinvolgendo ora anche momenti diurne. Questa trasformazione è stata documentata in vari contesti pubblici e privati, attirando l’attenzione di testimoni e media.

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La storia d’amore tra Mahir Yilmaz e Canfeza Kilimci non sarà più il semplice Racconto di una Notte. Dopo i primi cinque appuntamenti trasmessi in prime time, la dizi turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazg? Co?kun terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche in daytime a partire da lunedì 18 maggio 2026. Le avventure di Bir Gece Masali (titolo originale della soap) andranno in onda alle 16.05, nello slot che per il momento è riservato a La Forza di una Donna, ormai arrivata alle battute finali. Le vicende di Mahir e Canfeza continueranno però anche in prima serata, ogni domenica sera dal 24 maggio. Dopo la maxi puntata in onda domenica prossima, Racconto di una Notte salterà un turno domenica 17 maggio per lasciar spazio alla finalissima di Amici.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Racconto di una Notte arriva anche in daytime MEKSKA GECE HAYATI: Dünyann En Çlgn Partileri! (Tulum & Playa) Notizie correlate ASCOLTI TV 12 APRILE 2026: ROBERTA VALENTE, RACCONTO DI UNA NOTTE, NEL DAYTIME SINNER-ALCARAZASCOLTI TV 12 APRILE 2026 • DOMENICA • Gli ascolti tv di domenica 12 aprile con il debutto di Roberta Valente: Notaio in Sorrento, di Racconto di Una... CANALE 5 SFIDA RAI1 CON RACCONTO DI UNA NOTTE: “LE DIZI? UNA MINIERA D’ORO”Canale 5 continua a puntare sulle serie turche che non sono più solo le soap da pomeriggio ma serie evento vendute a mezzo mondo come “Racconto di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Racconto di una notte: anticipazioni 10 maggio; Racconto di una notte, le anticipazioni delle puntate del 3 maggio; Racconto di una notte, la trama della puntata del 3 maggio; Racconto di una notte su Canale 5, trama di domenica 3 maggio: Mahir rapisce Canfeza. Racconto di una notte, le anticipazioni: qui occorre fare qualcosa!Ecco quello che succederà nella puntata della soap in onda il 10 maggio su Canale 5 (dom. ore 21.20) ... sorrisi.com Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 10 maggio 2026Le trame degli episodi di Racconto di una Notte in onda in prima serata, su Canale 5, domenica 10 maggio 2026. Ecco cosa succederà ... davidemaggio.it Il racconto di Chirayu Rana su Lorna Hajdini: sono stato il suo schiavo sessuale da ufficio - facebook.com facebook Lite al #Real, il racconto di #Valverde sui social: "Nessuno mi ha colpito. Ecco tutta la verità" x.com