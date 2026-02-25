One Piece 2 | Netflix proietterà i primi due episodi della nuova stagione nei cinema negli USA Canada e Giappone!

La febbre per il live-action di One Piece sale alle stelle. Netflix ha ufficialmente confermato che la seconda stagione del celebre adattamento dell’opera di Eiichiro Oda debutterà con un evento cinematografico limitato. I fan avranno l’opportunità unica di vedere i primi due episodi, intitolati “Verso la Rotta Maggiore”, sul grande schermo prima di iniziare il binge-watching domestico. Il debutto globale della Stagione 2 di One Piece è fissato per il 10 marzo 2026. In contemporanea con il rilascio sulla piattaforma streaming, Netflix organizzerà proiezioni speciali in tre mercati chiave: Le proiezioni inizieranno alle ore 18:00 (ora locale) del 10 marzo. Purtroppo, al momento non sono state annunciate date per l’Europa o l’Italia, lasciando i fan del Vecchio Continente in attesa di ulteriori aggiornamenti. Negli USA e in Canada, le principali catene cinematografiche che ospiteranno Monkey D. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

One Piece, Netflix svela il trailer della seconda stagione e annuncia un evento a Milano

